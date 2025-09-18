男女ともに、相手から選ばれなくては次のステップに進めない婚活市場。その一方で、「自分は選ぶ側でありたい」と思っている人は多いのでは? この「自分は選ぶ側だ」という思考は婚活にどのような影響を与えるのでしょうか。この記事では、人気婚活アドバイザーの植草美幸さん監修のもと、婚活市場で成功するための客観的な自分の見つめ方を解説します。婚活で“選ぶ側”だと思ってしまう心理・原因は?婚活で“選ぶ側”だと思って