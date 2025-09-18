国が全国の自治体に求めた下水道管の特別調査。1年以内に速やかな対策が必要とされた下水道管が、玉名市と山鹿市で800メートルあまり確認されました。 この調査は、ことし1月に埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故を受け、国交省が全国の自治体に要請したものです。その結果、県内では玉名市で2か所、山鹿市で1か所のあわせて819メートルの下水道管が、腐食などで1年以内に対策が必要な「緊急度1」と判断されました