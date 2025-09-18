作況指数と新指標のイメージ政府がコメの出来具合を表す「作況指数」の廃止に伴い、代わる新指標の名称に単位面積当たりの収量を意味する「単収」と明記して強調することが18日、分かった。日本全体の収穫量を示すとの誤解が広まっており、分かりやすく伝えるのが狙い。関係者によると「作況単収指数」など複数案で調整を進めており、近く決定する。農林水産省は新指標について10月中旬から公表する。これまでの作況指数は深刻