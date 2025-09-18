記録的な大雨で冠水し、274台の車両が浸水被害を受けた三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で、車の出入り口からの浸水を防止する板が、大雨以前から故障していたことが18日、国土交通省への取材で分かった。