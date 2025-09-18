内閣府は18日、2026〜30年度の科学技術政策の指針となる「第7期科学技術・イノベーション基本計画」の骨子案を専門調査会に示した。「国家安全保障政策との有機的な連携」を柱の一つとし、関係府省で体制の検討を進める。軍民で利用可能な「デュアルユース」技術の研究開発や、政府が選定した特定分野への投資集中が進む可能性もある。成案を今後まとめ、本年度内に閣議決定する。科学技術は「国力の源泉」で、国家安全保障の