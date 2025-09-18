米軍と日本政府に抗議を求める文書を手渡す地元市民団体の久米慶典共同代表（左）＝18日午前、山口県岩国市役所山口県岩国市の米軍岩国基地で17日に始まった空母艦載機による陸上離着陸訓練（FCLP）で、地元市民団体は18日、米軍が事前に定めていた時間を過ぎて訓練が行われたとして、米軍と日本政府に抗議するよう求める文書を市に提出した。米軍は日中の訓練を午後1時半〜午後4時半と通告。抗議を求める文書では、滑走路に着