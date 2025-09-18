18日午後3時前、茨城・つくば市で2階建ての建物が倒壊する被害が出ました。突風の影響の可能性があります。現場から中継です。警察などによりますと18日午後3時前、茨城・つくば市花室で「2階建て建物の1階部分が崩れて倒壊している」と近隣住民から通報がありました。これまでにケガ人は確認されていないということです。当時の現場付近を撮影した映像では、付近の物が風で巻き上げられ飛ばされている様子がわかります。当時、竜