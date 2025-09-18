◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト - 巨人(18日、神宮球場)ヤクルトの山田哲人選手が12年連続の二桁本塁打となる第10号ソロホームランを放ち、史上49人目の1000得点を達成しました。「6番セカンド」で10試合ぶりのスタメン出場となったプロ15年目、33歳の山田選手。2回、先頭で迎えた第1打席、巨人先発の森田駿哉投手の高めに浮いたストレートを振りぬくと、打球はレフトスタンドへ。これが自身12年連続の二桁本塁打となる第10号ソロ