三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客の金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員・山崎由香理被告（４７）の公判が１８日、東京地裁（小野裕信裁判官）であった。検察側は「巨額の被害を発生させた前代未聞の犯行だ」として懲役１２年を求刑し、弁護側は懲役５年が相当と主張して結審した。判決は１０月６日。起訴状では、山崎被告は２０２３年３月〜昨年１０月、支店長代理などを務めていた同行練馬支店と玉川支店の貸金庫から