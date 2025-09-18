プログレッシブロックバンドBARAKAのドラマー平石正樹（ひらいし・まさき）さんが亡くなったことが18日、バンドの公式サイトで報告された。62歳だった。公式では「訃報」とのタイトルで文面をアップ。「慎んでご報告申し上げます。BARAKAのドラマー平石正樹が約2年間の闘病の末9月12日に永眠致しました」と報告された。最期については「ご家族メンバースタッフに囲まれ穏やかな表情で旅立ちました」と記され、「ご家族の意志