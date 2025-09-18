新潟県は9月6日・7日、「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」の開催にあわせ、併催イベントとして「にいがた防災産業展」と「いつものもしもCARAVAN」を開催した。防災推進国民大会(通称:ぼうさいこくたい)は、内閣府等が主催し、産学官民の関係者が日頃から行っている防災活動を発表し、交流する日本最大級の防災イベント。2016年に始まり、今年で10回目の開催を迎えた。にいがた防災産業展は、併催イベントとしては全国で初めて自治