オレオレ詐欺の受け子とみられる男が逮捕されました。逮捕されたのは、奈良県在住で無職の18歳の男です。警察によりますと、男は今月11日、何者かと共謀し、被害者の息子になりすますなどして、石川県小松市の80代男性から300万円をだまし取った疑いが持たれています。被害男性が現金を引き渡したあと、男性の家族から警察に通報があり、付近を捜索したところ男を発見。職務質問で見つかった現金300万円などから、逮捕に至ったとい