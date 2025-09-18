現在、世界的に進行しているのが喫煙者の”煙が出ない製品”への移行です。2015年時点では1%だったユーザーは10年で41%にまで増加しています。その流れを牽引しているのが加熱式たばこ「IQOS」。人気を支えている加熱式たばこ専用スティック「TEREA（テリア）」のどこにこだわって開発しているのか、フィリップ モリスの担当者に聞きました。 加熱技術と味わいのバランスを重視 世界の加熱式たばこの市場を牽引している