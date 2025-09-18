俳優のジェームズ・マカヴォイ（４６）が、監督デビュー作「カリフォルニア・スキーミン」の後も、メガホンを取っていきたいという意欲を明かした。映画「ミスター・ガラス」などの出演作で知られるジェームズは、スコットランド出身にもかかわらず、アメリカ西海岸のラッパーのふりをして人気を収めたシリビル・アンド・ブレインズを描いた同伝記映画で、長編監督デビューを果たした