TWICE（撮影：田中聖太郎） ガールズグループTWICEが、6度目のワールドツアーの日本公演となる、『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を東京ドームで迎えた。【写真】TWICE、東京ドーム公演の模様本ツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない3