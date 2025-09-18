ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとボーカリストの生演奏でおくる、日本最大規模のオーケストラ・コンサートツアー「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」が、9月13日より開幕した。【写真】第1部は『メリー・ポピンズ リターンズ』『ベイマックス』などの名曲を披露！23回目を迎える今年は、「Circle of Life 〜愛を感じて」をテーマに、アニメーション映画『ライ