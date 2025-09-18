女優の戸田恵梨香が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると悩みながらも「ただ一人でゆっくりしてた時間を過ごしているとき」と回答した。ご褒美には「家族と一緒に過ごすこと」と２０２０年１２月に結婚を発表した松坂桃李、２３年に誕生した第１子との時間