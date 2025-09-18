◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・森下翔太外野手が先制２ランを放った。両軍無得点の３回無死一塁、広島・高の内角直球を完璧に捉えた。左翼席上段に飛び込む２２号だ。これで通算２０１打点。プロ３年目で２００打点到達は、佐藤輝に並び球団史上最速タイ。右打者では初となった。