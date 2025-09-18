「陸上・世界選手権」（１８日、国立競技場）ＴＢＳの中継がスタートしたが、直前のＮスタの際に織田裕二から「今田さんはきょうはお休みです」と、ここまでＴＢＳのアンバサダーとして毎日登場していた俳優の今田美桜の休みが告げられた。しかし、直後に中継が始まると、織田と長く世界陸上のキャスターを務めてきた中井美穂がスペシャルゲストとして登場。織田と握手を交わした。中井は織田とともに、２２年オレゴン大会