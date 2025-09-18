俳優の賀来賢人が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。約1000万円のブローチなどハイジュエリーを着用して登場した。【全身カット】さすがのオーラ！ブラックスーツでビシッと存在感をはなつ賀来賢人メゾンの象徴である「パンテール（豹）」の精神が表れる瞬間を問われた賀来は「パンテールの精神もいろいろある。その中で好きなポイントとして自信という部分と自然体という部分があって。い