「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）ヤクルト・山田哲人内野手が二回、先頭で左越えに今季１０号ソロを放った。これが１２年連続２桁本塁打で、史上４９人目の通算１０００得点を達成した。ダイヤモンドを一周した山田は受け取った通算１０００得点の記念ボードを頭上に掲げ、本拠地ファンの歓声に応えた。