北海道森町で2022年、イベント中にゴーカートが観客と衝突し男児＝当時（2）＝が死亡した事故で、主催者側が安全対策を怠ったとして、男児の両親らが約1億3千万円の損害賠償を求め函館地裁に提訴したことが18日、分かった。