◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月18日マツダ）阪神・森下が3回に先制2ランを決め、キャリア通算200打点に到達した。0―0の3回無死二塁。高の投じた内角直球を強振すると、打球は左翼席上段まで届いた。プロ3年目での200打点達成は右打者球団史上初。節目の打点を、どでかい一発で飾った。