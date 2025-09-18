俳優の戸田恵梨香（３７）が１８日、都内で「カルティエ銀座４丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。華やかなジュエリーが映える黒のドレスで登場した。「自分らしさを貫く強い個性」を聞かれると、「一人でゆっくりとした時間を過ごしている時が一番自分らしくいられるのかなと思います」と話した。