１３日の男子３５キロ競歩を制したエバン・ダンフィー（カナダ）が１８日、自身のＳＮＳで、出場予定だった２０日の２０キロ競歩を欠場すると明らかにした。１３日のレース終盤に太もも裏の筋肉を痛め、磁気共鳴画像（ＭＲＩ）検査の結果、重度の肉離れと診断されたという。男子２０キロ競歩は、世界記録を持つ山西利和（愛知製鋼）ら日本勢にメダルの期待がかかる種目。