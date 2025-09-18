【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】バットが吹っ飛び→野手がまさかのフリーズベンチにいたドジャースナインはもちろん、観戦していたファンも思わず身体を隠したことだろう。大谷翔平投手が在籍するドジャースは、ホームのドジャースタジアムでフィリーズと対戦し、5-0で勝利を収めた。5回にはヒヤリとするハプニングがあった。ドジャースが3点リードで迎えた5