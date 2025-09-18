見た目以上に中身が進化！ 新型「デリカミニ」「eKスペース」価格は？三菱自動車は、軽スーパーハイトワゴンの新型「デリカミニ」と「eKスペース」を、2025年10月29日に発売すると発表しました。【ルーフキャリアやステッカーがカッコイイ！】これが“ドレスアップ版”新型デリカミニです（写真で見る）新型デリカミニは、従来の力強くもかわいらしいデザインを踏襲しつつ、クルマとしての機能をさらに充実させました。まず外