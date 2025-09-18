【漫画】本編を読む『ほっぺがもちもちな妹ちゃん』（海老原べにこ/KADOKAWA）は、理想的な妹像をキュートなタッチで描いたコミック。ふわふわの髪にもちもちのほっぺ、天真爛漫な笑顔――その一挙手一投足が愛らしさで溢れた妹の姿に魅了される読者が続出し、SNSで話題を呼んだ。本作で描かれる「妹ちゃん」はとにかく負けず嫌いで気分屋、さらには暇さえあればいつもお兄ちゃんにちょっかいを出す、ちょっぴり厄介な性格である