UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節で、イングランドのリヴァプールはスペインのアトレティコ・マドリードと対戦。終了間際のフィルジル・ファン・ダイクのゴールによって3-2と試合を制した。終了間際の劇的なゴールが続き、公式戦5連勝となっているリヴァプール。しかしこの試合のトピックはそれだけではない。『The Athletic』は、今夏獲得したドイツ代表MFがいよいよその能力を発揮し始めたと伝えている。ヴィルツ