気象台は、午後6時38分に、大雨警報（浸水害）を高松市に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】香川県・高松市に発表 低い土地の浸水に警戒を【18日午後6時38分時点】 （午後6時15分ごろの兵庫町商店街の様子） 香川県では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■高松市□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量45mm