大相撲秋場所・5日目。17日今場所初めて黒星を喫した石川県津幡町出身の横綱・大の里は、前頭二枚目王鵬を突き落としで破りました。右を刺した大の里は王鵬に強い圧力をかけ突き落とし。4勝1敗とし、19日からの中盤戦に臨みます。19日は前頭三枚目の熱海富士の一番です。