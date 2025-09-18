県内は、17日夜から発達した雨雲がかかり大雨となったところがありました。村上市では田んぼが水浸しになり、収穫前のコメに影響が出ました。 17日夜から下越を中心に続いた大雨。新発田市では、アンダーパスが冠水しました。 18日午前10時までの24時間で降った雨の量は、村上市高根で233.5mmと9月の観測史上最大となりました。 ■白井希咲記者 「村上市の田んぼでは近くの川が越水し、収穫前の稲が浸かってしまっ