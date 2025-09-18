広島市に新しくオープンする水族館で、水槽の搬入作業が行われました。広島市西区のアルパークに開館を控える「シン・マリホ水族館」。１７日夜運び込まれたのは、水族館で一番大きな水槽です。大きさは高さ９０センチ、幅３メートル。水槽には県の天然記念物に指定されている希少な魚・ゴギが入る予定です。■シン・マリホ水族館宇井賢二郎 館長「(水槽を)運んでみて、高さが合うかどうかなど微調整が必