熊本大学は、精子が卵子と受精するメカニズムを解明したと発表しました。これまで原因不明とされた不妊についても解明につながる可能性があります。 【写真を見る】精子はどうやって進む？実は謎だった受精のメカニズム 熊本大学が解明ポイントは精子の「たんぱく質」 2025年9月17日、熊本大学の野田大地准教授らの研究グループの論文が、世界的な科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ」に掲載されました