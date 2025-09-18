ＴＢＳ系で生中継している「世界陸上」に１８日、中井美穂アナウンサーが特別ゲストとして登場した。大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と長年ペアを組んで出演したきた中井の登場にネットでは「中井美穂キターーーー！！！！」「これぞ世界陸上！」「コンビ復活」「並んでるだけで泣けてくるな」などの声があがった。紹介され織田の隣に登場した中井は「遊びに来ちゃいました。応援しに来てしまいました」と