◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(18日、ベルーナドーム)オリックスの山下舜平大投手が6者連続三振をマークしました。山下投手は初回、先頭の西川愛也選手を7球で三振。さらに平沼翔太選手、外崎修汰選手からも三振を奪う立ち上がりを見せます。2回には4番・5番から空振り三振を奪うと6番・山村崇嘉選手に対してはギアを上げ157キロを連発。最後は129キロのカーブで見逃し三振を奪い6者連続三振としました。