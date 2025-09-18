◇パ・リーグロッテー楽天（2025年9月18日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位・西川が35度目のマルチ安打を記録した。「1番・左翼」で出場、初回の第1打席は楽天の・岸の142キロの直球を右前へ、2回の第2打席は122キロのチェンジアップを右前に運んだ。西川はこの試合が96試合目の出場で、105安打目。マルチ安打の回数は35となり、球団の新人では64年の石黒和弘、85年の横田真之を上回って歴代単独3位に浮上した。