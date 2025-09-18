大阪府警本部高級国産車を盗んだとして、大阪府警は18日、窃盗容疑などで住所不定、無職杉内拓真容疑者（24）ら男12人を逮捕したと発表した。杉内容疑者は交流サイト（SNS）で実行役らを集めていたといい、府警は闇バイトを利用した匿名・流動型犯罪グループ（匿流）のメンバーとみている。兵庫など1府3県で、約8700万円相当の被害を裏付けたとしている。府警によると、12人は杉内容疑者ら指示役のほか、リクルーター役、実行