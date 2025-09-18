熊本県内で路線バスを運行する5社が、来月1日に運賃を値上げすると発表しました。 ＜値上げ予定＞九州産交バス産交バス熊本都市バス熊本電鉄バス熊本バス 現在の初乗り運賃180円を来月1日から20円値上げし「200円」とします。 例えば「桜町バスターミナル」から「熊本県庁前」までは300円から50円値上げして「350円」となります。 九州運輸局によりますと、5社の運賃値上げは2023年10月以来、2年ぶりで、九州産交バスは