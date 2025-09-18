武藤経産相（右）に洋上風力発電の事業推進を求める要望書を手渡す千葉県の熊谷俊人知事＝18日午後、経産省千葉県の熊谷俊人知事は18日、経済産業省を訪れ、洋上風力発電の事業推進を求める要望書を武藤容治経産相に手渡した。三菱商事が千葉県銚子市沖で進めていた建設計画から撤退したことを踏まえ「二度と起きないよう制度の見直しを進めてほしい」と強調。再発防止に向け、事業者が収益を確保しやすい仕組みづくりを訴えた。