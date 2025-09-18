9月18日、高市前経済安全保障担当大臣が自民党総裁選に出馬する意向を表明した。茂木前幹事長、小林元経済安保担当大臣、林官房長官と合わせ、候補者は4人となった。さらに、小泉農水大臣が今週中に表明するのではないかと注目が集まっている。【映像】AI研究者明かす小泉氏の“顔”こうしたなか、ニュース番組『ABEMAヒルズ』に出演したコメンテーターでAI研究者の今井翔太氏は、「周りでは小泉氏の評判がいい」と話す。「我