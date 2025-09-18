2017年にテレビアニメ第1期『小林さんちのメイドラゴン』、2021年に放送された第2期『小林さんちのメイドラゴンＳ』に続き、6月27日より京都アニメーション制作、映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』が上映された人気アニメシリーズ「小林さんちのメイドラゴン」。9月19日(金)に新宿ピカデリーでのオールナイト一挙上映も決定し、ファンの期待も高まっている。今回はテレビアニメシリーズと映画において、カンナを