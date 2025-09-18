三重県御浜町の特別養護老人ホームで、利用者の髪をつかむなどの虐待が2件認定されていたことがわかりました。御浜町の特別養護老人ホーム「エイジハウス」などによりますと、今年4月、50代の男性職員が着替えの介助中に、80代の女性入居者の髪をつかんで揺さぶりました。また去年9月には、別の30代の男性職員が、廊下を歩き回っていた80代の女性入居者を怒鳴りつけ、体をソファに押しつけて無理矢理座らせてい