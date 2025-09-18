俳優のチョン・ウソンが1年ぶりに公式の場に姿を現した。【写真】チョン・ウソンの子を出産した年下モデル9月18日午後、韓国・釜山（プサン）のシグニエル釜山で開かれた「第34回釜日映画賞」授賞式のハンドプリンティングイベントに、前年の同賞で主演男優賞を受賞したチョン・ウソンが受賞者として出席した。会場にはチョン・ウソンをはじめ、キム・ヨンソン、イム・ジヨン、キム・グムスン、シン・ヘソン、イ・ジュンヒョクらも