高松市の様子18日午後6時45分ごろ 気象庁は、18日午後6時38分に高松市に大雨警報を発表しました。このあと午後9時ごろまでに1時間に30ｍｍを超える激しい雨が降るところがありそうです。低い土地の浸水に警戒してください。また香川県には現在、竜巻注意情報も発表されています。突風や雷にも注意するよう呼び掛けています。（18日午後6時45分現在）