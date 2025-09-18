【新華社北京9月18日】1931年の「九・一八」事変（柳条湖事件）は、中国人民による抗日戦争の起点となった。94年の歳月が過ぎ、戦火の煙は消えたが、警鐘は今も鳴り続けている。 歴史を忘れる勿（なか）れ――過去を振り返るのは憎しみを伝えるためではなく、教訓を心に刻み、平和を大切にするためである。歴史を鑑（かがみ）とし、ようやく勝ち取ったこの平和な時代を守り抜かなければならない。