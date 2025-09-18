タレントの小倉優子（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。三男（5）と作ったおやつを紹介した。【写真】おやつを手作りする小倉優子の三男と出来上がった料理「三男とおやつに大学芋を作りました♪」とつづり、写真をアップ。料理中の三男と、出来上がった大学芋を披露した。小倉は「スーパーでさつまいもが並んでいて、まだまだ暑いけど秋を感じます」とうれしそうにつづっている。コメント欄には「美味しいですよ