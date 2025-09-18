元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が18日、プロ野球ヤクルトー巨人戦（神宮球場）で始球式に登場した。自身のSNSで、たびたび巨人のユニホームを着て観戦報告している中川。この日は自身がMCを務めるBSフジ「プロ野球ニュース月間好プレー」のPRを兼ねて投球した。この日の中川は巨人色を封印。「ネイルもヤクルトカラーにしてきました」とアピール。ヤクルトの推し選手を聞かれると「私は大学が慶応なので。（慶