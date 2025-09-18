俳優の高畑充希（３３）が１８日、都内で「カルティエ銀座４丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。秋らしいチョコレート色のジャケット＆スカートで登場。７月に第１子の妊娠を発表。おなかは少しふっくらとしており、お腹周りがペプラムでふんわりしたジャケットが洗練の装い。髪は耳にかけ、存在感のある大ぶりなイヤリングでクールな印象を演出していた。指輪やブローチ、ネックレスなどゴージャスなジュエリ