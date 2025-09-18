「ＴＡＭＲＯＮＣＵＰ」（１８日、戸田）地元の若手・尾道佳諭（けいと＝２５）・１３２期・Ｂ１＝が初日４Ｒを５コースからまくり差しを決めて１着発進。「回り足がいいです。返って来るし、初動の掛かりもいい。直線は普通だけど、ターン回りは中堅上位はあると思う」と手応えは上々。相棒の６４号機は前節に吉田凌太朗（愛知）が６コースからまくり差しで優勝した実績機で「前検からペラはそのままです。狙ったところに